Bufera su Francesco Chiofalo: "Sfotte chi è affetto da attacchi di panico". Il video

E' bufera su Francesco Chiofalo. Sul web sta girando un video in cui l'ex tentatore di 'Temptation Island' sfotte le persone che soffrono di attacchi di panico. La clip, pubblicata da Chiofalo tra le Instagram Stories, è stata rilanciato dalla pagina 'Trash Italiano', accogliendo il disappunto di molti utenti.

Chiofalo sfotte gli attacchi di panico, il web protesta: "Smettete di seguirlo"

Nel video virale vediamo i follower domandare a Chiofalo se ha mai sofferto della patologia. La sua risposta è "No", corredata da una gag in cui balbetta, fingendo appunto panico. Tanta l'indignazione degli utenti. "Un milione e mezzo di seguaci - scrive Elisa D'Ospina, modella curvy e volto televisivo - Ma qualcuno più sano di lui che smetta di seguirlo? Se non sbaglio qualche settimana fa ha dato della grassa a una solo perché gli aveva fatto un appunto. La smettete di seguire gente così? Vi fate solo del bene". "Scimmiottare un disagio, che in tanti, dopo anni di terapia, non riescono a levare! Eh si, c’è proprio tanto da ridere", è il commento di Nicole Mazzocato, ex tronista. E ancora Tommaso Zorzi, YouTuber: "Ho una notizia per te: sei stupido".

La replica di Chiofalo: "Un modo per sdrammatizzare"

Subito dopo aver letto i messaggi di sdegno, Chiofalo - che a gennaio aveva raccontato la sua battaglia contro un cancro - ha provato a giustificarsi: "Scusate ma non mi sembra di aver ucciso nessuno - scrive in calce ai commenti - Gli attacchi di panico non sono così ma del tutto diversi, la mia è un evidente parodia volta non ad offendere nessuno ma a sdrammatizzare una brutta problematica... Ripeto non per offendere ma per sdrammatizzare che è molto diverso. Io penso che se nella vita non si impara a sdrammatizzare e ridere su i problemi prima o poi ci si butta di sotto dalla finestra. Bisogna vivere alla leggera e saper sorridere difronte i problemi".