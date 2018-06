Per Riki è un momento delicato, il commovente messaggio di Facchinetti

E' un messaggio carico di affetto ed orgoglio quello che Francesco Facchinetti, ex cantante e talent scout, 38 anni, dedica a Riki, 26, star di "Amici" e suo assistito. Per il ragazzo è un momento delicato: gli impegni di lavoro nell'ultimo anno si sono fatti così fitti da pressare la sua serenità. Così l'ex dj Francesco lo sostiene e lo rincuora.

Facchinetti dà una carica di energia al giovane prima di ripartire con i live e gli instore. Su Instagram, posta la foto di un abbraccio: "Un anno fa questa foto. Sembra essere passato un secondo ed invece sono solo 12 mesi. Sono passati concerti, dischi di platino, viaggi, discussioni, gioie".

I ritmi sono da sempre frenetici, ma è proprio a questo che si deve il successo del giovane dell'ex allievo di Amici. "Ormai non sappiamo più quando è il giorno e la notte. Abbiamo dormito talmente poco da piangere. Ma alla fine siamo così: 2 pazzi. Se qualcuno leggesse la nostra chat di whatsapp ci rinchiuderebbero da qualche parte. Ma cosa poteva succedere con 2 come noi che amano la perfezione, il risultato ed il contenuto".

E ancora: "Ora inizia una nuova montagna da scalare, il nuovo disco. Ieri sera ci abbiamo messo 28 minuti ad andare primi in classifica alle 23 e 48 e in tanti si chiedono perché. La risposta è la magia: tu sei un mago. Quando si ha la magia, non c’è niente da fare, la magia va oltre a tutto. Oggi partono anche gli Instore, poi i LIVE, poi andiamo in vacanza e buttiamo il telefono. Io lo prometto ma lo devi promettere anche tu".



Qualche giorno fa, Riki si era detto profondamente stanco. "Prima da fan vedevo solo la parte bella della fama, non capivo, ora sì: devi proteggerti e avere la testa per gestire le forze (…) Sono come un bicchiere colmo d’acqua: ho vissuto così tante cose straordinarie che è difficile che qualcosa mi emozioni tanto. La cosa brutta è che sono un po’ vuoto (...) Questi due giorni non sono riuscito a provare, ho ancora l’influenza e domani non sarò all’Arena di Verona. In realtà non voglio fare nessun evento se non Piazza del Duomo perché mi sono rotto il c***o”.