Facchinetti di nuovo insieme alla figlia Mia: "Mi sei mancata"

Nei giorni scorsi Francesco Facchinetti è andato a Roma a riabbracciare sua figlia Mia, avuta da Alessia Marcuzzi, e l'ha portata qualche giorno con lui a Mariano Comense, dove vive con la moglie Wilma Faissol e i loro tre figli Charlotte, Leone e Liv. Padre e figlia non si vedevano da mesi e dopo il lungo lockdown hanno recuperato tutto il tempo perso.

"Di nuovo insieme - ha scritto su Instagram accanto a una loro foto - Mi sei mancata come mancherebbero i colori ad un pittore, le note ad un musicista e le parole ad un poeta... Ti amo Mia". La bambina ha 8 anni ed è sempre più simile alla mamma, a cui l'ex dj Francesco è legato ancora oggi da un profondo affetto. "Cresci così in fretta che io non ci sto capendo più niente" ha commentato ancora sui social l'innamorato papà, che ha fatto uno strappo alla regola e le ha dato il permesso di provare il rossetto: "Niente... Sono innamorato perso di Mia figlia. PS Sì, ha il rossetto della mamma. Lo voleva provare e le abbiamo detto di sì".

Mia si diverte tantissimo a casa del papà, dove gioca con i fratelli e si lascia travolgere dall'amore di questa bellissima (e divertentissima) famiglia allargata.