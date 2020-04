Francesco Facchinetti lontano dalla figlia Mia durante la quarantena: la tenera dedica

Non poter abbracciare i propri cari, doversi limitare ad ascoltare le loro voci al telefono o a guardarli in uno schermo durante le ormai diffusissime videochiamate, rientrano tra le sofferenze più pesanti da tollerare in queste lunghe settimane di isolamento sociale. E più passa il tempo, più la lontananza si fa sentire, soprattutto quando i legami affettivi sono particolarmente stretti come quelli di un padre e una figlia, costretti a vivere distanti in un periodo complicato come questo.

Lo sa bene Francesco Facchinetti che alla sua Mia, nata dalla relazione con la ex compagna Alessia Marcuzzi, ha voluto dedicare un tenero pensiero volto ad esprimere tutta la nostalgia per la piccola che vive con la sua mamma lontano da lui.

Francesco Facchinetti lontano dalla figlia Mia: “Mi manchi da impazzire”

“Mi manchi da impazzire amore mio...la prima cosa che faccio appena finisce la quarantena è baciarti fino a consumarti”, il pensiero che Francesco Facchinetti ha rivolto sui social alla figlia Mia, protagonista di uno scatto che la vede sorridente con il suo cagnolino. La bambina, che oggi ha 8 anni, sta trascorrendo il periodo di quarantena con mamma Alessia, mentre lui è con l’attuale moglie Wilma Faissol e gli altri suoi tre figli Liv, Leone e Charlotte.

“Per le prime due settimane soffrivo, poi ho messo da parte le sovrastrutture, la voglia di spaccare il mondo e ho riscoperto le piccole cose”, ha confidato recentemente parlando del suo isolamento in famiglia: “Sono tornato a fare quello che non facevo da anni, come sdraiarmi sul prato coi miei figli e disegnare, o guardare i cartoni animati con cui sono cresciuto”. Tutte azioni che, non appena possibile, correrà a fare anche con la sua dolcissima Mia.

