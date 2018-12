Facchinetti e la dichiarazione al marito della Marcuzzi: "Posso ritenermi fortunato"

Francesco Facchinetti sta trascorrendo le feste con la sua famiglia allargata. Ci sono la moglie Wilma Faissol, l'ex Alessia Marcuzzi con il nuovo marito Paolo Calabresi Marconi, ci sono i figli e tutto procede a gonfie vele, direttamente dalle Maldive.

Francesco Facchinetti, forti parole per Paolo Calabresi Marconi

Ma tra un bagno al mare, qualche tenera coccola con Wilma e qualche scherzo di famiglia, Francesco Facchinetti dedica una parentesi profonda all'amico, nonché marito della sua ex Alessia, su Instagram. Il conduttore e dj ha postato una foto in cui lui, Wilma, Alessia e Paolo si abbracciano affettuosamente in riva al mare, e ha scritto:

"Posso ritenermi fortunato perché Paolo, il marito di Alessia, tratta Mia come se fosse sua figlia. Con intelligenza e maturità si può fare tutto nella vita..."

Immediata la risposta di Wilma Faissol che approva le parole di Facchinetti e aggiunge, con un pizzico d'ironia: "Paoletto nostro santo", per poi postare l'emoji di un diamante.