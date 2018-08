Francesco Monte “dimagrito troppo” replica alle critiche: botta e risposta sui social

“Besame solecito”, ha scritto Francesco Monte in calce alla foto che su Instagram lo mostra in posa mentre si lascia baciare dal caldo sole estivo.

Occhi chiusi, tatuaggi sparsi sul corpo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha posato con addosso un costume da bagno che ha evidenziato un fisico un po’ troppo asciutto a detta dei follower, abituati ai suoi muscoli e agli addominali sempre tonici.

Provocato sull’evidente calo di fisicità, l’ex compagno di Cecilia Rodriguez ha confermato il calo di peso, rispondendo per le rime a chi glielo ha fatto notare.

“Sono semplicemente un po’ troppo magro… e allora? Sti c…i, pian piano si ritorna torello” ha scritto Francesco per rassicurare chi non vede l’ora di vederlo di nuovo in forma come sempre.

E a chi gli ha consigliato di fare un po’ di palestra per riprendere la massa muscolare persa, Francesco Monte ha risposto di aver ripreso da pochissimo l’attività, motivo per cui probabilmente è calato di peso.

Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Intanto per Francesco Monte sembra prospettarsi la possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente.

Secondo fonti non ancora ufficiali, l’ex tronista di Uomini e Donne parteciperà al reality di Canale 5 che un anno fa decretò la fine della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, e allora sì che potrà dimostrare i risultati di un’attività fisica che solo per il momento è messa in pausa.