Francesco Monte insieme a Jennifer Lopez, fan in delirio

Bello e bravo, ora è diventato il volto ufficiale di un marchio di moda famoso nel mondo. Francesco Monte inizialmente conosciuto per aver partecipato alla trasmissione Uomini e Donne, ha davvero spiccato il volo. In questi giorni stanno spopolando le foto che lo ritraggono assieme alla bellissima Jennifer Lopez. I due sono protagonisti di una campagna pubblicitaria di Guess realizzata a Los Angeles.

Francesco Monte mostra con orgoglio gli scatti della campagna

Gli scatti in stile retrò sono stati pubblicati dallo stesso Monte sul proprio profilo Instagram soddisfatto e felice per il fantastico lavoro."I can show you finally this amazing campaign with gorgeus JLo. I’m honoured to have been a part of this international project". "Posso mostrare finalmente questa fantastica campagna con la bellissima JLo. Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto internazionale" scrive con entusiasmo accanto alle foto.

L'affetto dei fan

Foto che hanno ricevuto migliaia di like e commenti dai tantissimi fan che lo seguono da anni e lo apprezzano anche per la sua semplicità ed umiltà. "Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo ragazzo italiano, grande Francesco" "Complimenti Fra veramente complimenti!!! Il nostro orgoglio sei tu" si legge tra i commenti. Dopo la partecipazione in diversi reality show e la dimostrazione di tutto il suo talento canoro nel programma "Tale e quale show" Francesco Monte continua a raggiungere importanti traguardi per la sua carriera professionale.