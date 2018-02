Monte in Honduras da Paola? La decisione dell'ex naufrago

Un'Isola noiosetta finora, a parte il "canna-gate" e qualche lite. Così lunedì scorso non ci ha pensato due volte Alessia Marcuzzi a proporre di rispedire Francesco Monte in Honduras e fare una sorpresa alla sua "amata" Paola, ma se qualcuno pensava di rivedere l'ex naufrago a Cayos Cochinos resterà deluso.

A smentire il suo ritorno sull'Isola è il diretto interessato su Chi: "Ringrazio Alessia Marcuzzi per l'invito o per l'auspicio. Ma no. Non succederà. Gli animi sempre bollenti di chi ha pensato che io potessi andare, ora si possono tranquillamente spegnere. Sorridete". Paola l'aspetterà in Italia: "Sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare".

Su Eva Henger invece, responsabile del suo abbandono del reality, taglia corto: "Ho letto che mi avrebbe perdonato, se io avessi chiesto scusa. Sorrido. E dico: 'Andiamo avanti, ma ognuno per la sua strada'. Per me l'Isola e i teatrini che ne conseguono sono un capitolo chiuso da settimane".