Dall'Isola al pascolo, Francesco Monte in versione "pastorello" (per una buona causa)

"Pastore" per un giorno. E per una buona causa. Dopo il ritiro dall' "Isola dei Famosi", Francesco Monte, 28 anni, si mostra in inedite vesti bucoliche per un fotoromanzo della rivista "Grand Hotel" realizzato nelle terre colpite dal sisma.

Berretto in testa, maglioncino di lana, mantellina e accanto un fiasco di vino: così l'ex tronista - salito alla ribalta in questi mesi per la rottura con l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez - interpreta un pastore di capre umbro. E incassa il sostengo del regista del servizio, che lo difende dal "Canna-Gate": "Ma quale drogato, lavoro con lui da anni, dall'alba a notte fonda. Beve solo succhi di frutta, fuma di rado e come molti ragazzi si fa le sigarette da solo: forse l'equivoco è nato da lì. Ho settant'anni: so distinguere una sigaretta da uno spinello. Abbiamo girato nelle terre colpite dal sisma. E Francesco, con il suo cuore d'oro, è diventato il beniamino di tutti".