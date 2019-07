Francesco Monte furioso: "Non ho tradito Giulia, basta minacce di morte"

Minacce di morte per Francesco Monte. Dopo la rottura con Giulia Salemi l’ex gieffino ha raccontato di aver ricevuto su Instagram diverse minacce. “Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l'ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici”, ha scritto.

Poi ha parlato della fine della sua storia d’amore con la bella Giulia: “Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c'è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta”.

Francesco Monte si dissocia dai flirt che gli sono stati attribuiti

I due si erano incontrati e innamorati, lo scorso autunno, all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Lui, ex di Cecilia Rodriguez, all'inizio era sembrato quello più titubante rispetto a Giulia Salemi che si è subito mostrata innamoratissima. Recentemente era stato beccato con la modella Isabella De Candia in un locale di Ibiza, ma lui aveva smentito le voci su un presunto flirt. E ora dice: "Mi dissocio totalmente da tutti i vari flirt che mi sono stati attribuiti, neanche fossi Casanova o Rocco Siffredi. Se poi volete ricamare sopra altro, fate pure. Vi lascerò essere protagonisti di questo film!”.

Non è la prima volta che l'ex tronista si sfoga sui social per le minacce e le dure critiche ricevute dopo la rottura con Giulia Salemi, che è stata un duro colpo per i fan della coppia. Le Fralemi - così si chiamano le loro supporters - sperano infatti ancora in un ritorno di fiamma.