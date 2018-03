Nozzolino si confronta con il papà: "Sono gay ma fa finta di non capire"

Ha scelto il salotto di Pomeriggio Cinque Francesco Nozzolino per confrontarsi con suo padre sulla sua omosessualità. "Bucatino", con questo nome si è fatto conoscere qualche anno fa grazie al programma Ciao Darwin, non ha mai nascosto in famiglia di essere gay ma il papà non lo accetta.

"Lo sa, ma fa finta di non capire" ha spiegato Francesco, e in effetti il signor Eduardo sembra non voler proprio afferrare la verità. A cercare di farlo ragionare Barbara D'Urso, ma con scarsi risultati. Dopo tanto dialogo, però, tutti sono d'accordo con la conduttrice nel lanciare lo stesso messaggio: "Ognuno ha i suoi tempi per accettarlo, ma a me in questo momento basta in Italia ci sia anche solo un padre, che era contro l'omosessualità del proprio figlio e ora ha capito il contrario. Io ho già vinto".