Francesco Totti e la piccola Isabel, il tenero ballo emoziona i fan

Un ballo con la piccola Isabel sulle note di "Come nelle favole" di Vasco Rossi. Francesco Totti stringe tra le braccia la sua piccola nata a marzo del 2016, terza dei tre figli avuti con la moglie Ilary Blasi. Isabel, con un elegante vestitino rosa e peluche in mano, appare prima imbronciata, ma poi i teneri baci di papà Totti le stappano un sorriso.

La piccola Isabel è uguale a mamma Ilary

Il video è stato postato su Instagram. Pochi secondi, appena 14, ma che bastano per far sorridere ed emozionare. Al video sono seguiti tantissimi mi piace e commenti, anche dai non tifosi della Roma. In molti riconoscono l'incredibile somiglianza della piccola con mamma Ilary e apprezzano la dolcezza delle coccole del Capitano che nella vita si è saputo contraddistinguere per le numerose azioni di beneficenza in favore dei bimbi malati.

I commenti dei follower

"Totti è dolcissimo con i suoi bimbi. Un grande uomo e un grande calciatore. E da juventina ti dico che manchi Capitano" si legge nei commenti. "Francesco sei un grande e questo è amore puro". "Francesco, sono da una vita e per tutta la vita sarò tifosa napoletana, ma tu sei l'unico e resterai l'unico grande campione e capitano, rispetto massimo a te".