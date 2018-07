Ilary in tv, Francesco al mare coi bambini: le vacanze dei Totti

Un paio di giorni di relax a Mykonos - che le sono costati qualche critica - poi di corsa al lavoro. Ilary Blasi non può ancora godersi le meritate vacanze dopo un anno intensissimo, ancora impegnata in tv con "Balalaika", nel frattempo in famiglia ci pensa Francesco Totti.

L'ex capitano giallorosso è un "mammo" modello al mare con i tre figli. Come ogni anno, a luglio i Totti si trasferiscono a Sabaudia per trascorrere le lunghe vacanze, ma stavolta è Ilary che li raggiungerà con qualche giorno di ritardo causa Mondiali di calcio.

I quattro al mare si divertono da matti, soprattutto Isabel, la più piccola, mentre Cristian e Chanel aiutano il papà da perfetti baby-sitter. La mancanza di Ilary, però, si sente eccome... I Totti al completo sono imbattibili.