Il fratello di Al Bano: “Con la sorella di Romina non ha funzionato, troppo diversi”

La famiglia ‘Carrisi’ torna a fare notizia, ma stavolta non per via del componente più noto, ovvero Al Bano, bensì per il fratello Franco che, in esclusiva al settimanale Oggi, ha raccontato particolari inediti di una storia personale che per un momento ha intercettato quella del fratello anche da un punto di vista professionale.

Franco Carrisi, musicista noto anche con il nome di Kocis, ha rivelato di quando incise un disco con Al Bano, Romina e sua sorella Taryn, aprendo ad un quartetto che fece il giro di tv ma anche dei giornali rosa. “La canzone si chiamava ‘Taca, taca, banda’, fu un grande successo: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi classifica… Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima”.

Un’esperienza che avrebbe potuto avere anche altri risvolti rispetto a quelli professionali se non fosse stato per un’incompatibilità caratteriale tra lui e Tyron con cui non ci fu null’altro se non una collaborazione unicamente lavorativa: “Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”.

Franco Carrisi su Al Bano e Loredana Lecciso

Franco Carrisi ha fatto un accenno anche alla compagna del fratello, Loredana Lecciso, ormai tornata stabilmente in coppia con lui. Un rapporto affettuoso e cordiale il loro, come lui stesso ha precisato riferendosi anche agli adorati nipoti: “A Loredana (Lecciso, ndr) voglio tanto, tanto bene. È veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello, e questo mi riempie di gioia. E poi ci ha regalato Jasmine e Albano junior, ragazzi straordinari, come tutti i miei nipoti”.