Frank Matano, il messaggio a Bisio prima di Sanremo: "Oggi è il tuo grande giorno"

Da anni, ormai, Claudio Bisio e Frank Matano vivono insieme l’esperienza come giudici a Italia’s Got Talent, ma tra loro, oltre ad una perfetta alchimia professionale, c’è anche una grande amicizia. Non a caso il comico e youtuber italiano ha voluto dedicare due parole al collega e amico a poche ore dall'inizio di Sanremo (che quest'anno Bisio co-condurrà con Claudio Baglioni e Virginia Raffaele).

Frank Matano, messaggio a Bisio prima di Sanremo

"Oggi è il tuo grande giorno! Ti metto un po’ di foto nostre per farti sorridere, visto che sono sicuro che ci sarà un po’ di tensione nell’aria. Merda merda merda! Ti voglio bene".

Questo il commento che Frank Matano ha correlato ad alcune immagini esilaranti di lui e Bisio. Scatti spassosi, nelle pose e con i travestimenti più impensabili che confermano, ancora una volta, la grande affinità che c'è tra i due.

La risposta di Bisio

Immediata la risposta di Claudio Bisio che ha commentato: "Grande fratello!!!!", con emoji delle dita incrociate portafortuna. E qualche fan sogna di vederli insieme, prima o poi, sul palco dell'Ariston: "Frank, un Sanremo con te e Bisio sarebbe il massimo che uno spettatore potrebbe chiedere!".