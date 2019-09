Nozze segrete per Gabriel Garko? L'attore sfata ogni dubbio

Gabriel Garko si è sposato o no? A rispondere alla domanda è proprio il diretto interessato. Dopo il tanto vociferare di questi giorni, a porre il quesito allo stesso Garko è stata una sua follower commentando l'ultima foto postata su Instagram dall'attore mentre si trovava sul red carpet all'El gouna film festival Egitto in compagnia dell'amico Gabriele Rossi.

"Ti sei sposato sì o no?"

"Ti sei sposato con un uomo?" questa la domanda secca alla quale l'attore risponde altrettanto diretto: "Ma io veramente non mi sono ancora sposato... l'ho saputo come voi dai giornali...".

La fede al dito di Garko

A diffondere la notizia qualche giorno fa era stato il settimanale Chi che nell'ultimo numero in edicola aveva accennato alla possibilità che il bel Gabriel fosse convolato a nozze. Ipotesi non del tutto azzardata considerando che l'attore indossa un anello dorato al dito e che già da tempo ha dichiarato di essere fidanzato, senza però riverlarne l'identità. Ebbene, stando alla replica di Garko a quanto pare non è stato celebrato alcun matrimonio, ma mai dire mai.