Gabriel Garko, tra le ig stories un messaggio speciale: gli indizi portano a Gabriele Rossi

Dopo essersi preso un bel bacio da Barbara d'Urso in diretta tv, Gabriel Garko - in trasferta a Milano per partecipare a 'Live' - ha proseguito la sua serata meneghina sorseggiando un buon cocktail in compagnia di un'amica. Al bar i due si divertono e si mostrano ai follower dell'attore, poi tra le ig stories ecco un messaggio in codice per qualcuno di speciale.

Il drink di Garko viene servito in un bicchiere a forma di pesce, blu. "Destino? - scrive - Pesci". Tra le emoticon un diavoletto, un viso angelico con tanto di aureola e la faccina innamorata, ma per chi sono? Segno zodiacale ci cova e così, sbirciando tra le date di nascita delle persone a lui più vicine, non passa inosservata quella di Gabriele Rossi: 13 marzo. Nato sotto il segno dei pesci, appunto.

I due da tempo sono inseparabili, ma a Milano Gabriel Garko è andato senza di lui. Un pensiero carino per fargli sapere che nonostante la distanza sono comunque vicini? Forse. Il messaggio sarà comunque arrivato a giusta destinazione.

Gabriel Garko: "Gabriele Rossi è un amico a cui tengo molto"

Sempre molto riservato sulla sua vita privata, Garko aveva parlato del rapporto con Gabriele Rossi a giugno, in un'intervista su Chi: "Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto - aveva fatto sapere -. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d'amicizia tra due persone. Frequento regolarmente anche uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure".