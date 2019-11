Gabriele Greco è diventato papà, la foto sui social: “Benvenuta Galatea”

Fiocco rosa per Gabriele Greco e la moglie Alessandra Mammolo: l’attore noto per i suoi ruoli in diverse fiction tv come Squadra Antimafia, Vivere, L'onore e il rispetto, Provaci ancora Prof,e la designer di moda sono diventati genitori di Galatea, la prima figlia nata a tre anni e mezzo dal matrimonio celebrato nel 2016.

“Sei arrivata nel cuore della notte. Sei la vita e ci stai già insegnando ad apprezzarne il significato più profondo. Benvenuta Galatea!”, si legge a corredo della foto che mostra le mani intrecciate della coppia che stringono quella della piccola che nei giorni precedenti al parto era chiamata ‘BabyG’ dal suo papà in trepidante attesa per la sua nascita.

A luglio scorso Gabriele Greco e Alessandra Mammolo rivelavano di essere in dolce attesa: “Nuovi progetti, grande attese”, si leggeva sui social che per la prima volta mostravano l’accenno della pancia. I due fanno coppia da dodici anni e l’arrivo di Galatea corona un amore salutato dai fan della coppia che in queste ore stanno rivolgendo il loro affettuoso benvenuto alla piccola e gli auguri a mamma e papà.