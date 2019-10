Pippo Franco scrive al figlio Gabriele dopo la pace con Silvia a ‘Temptation Island Vip’

Il falò di confronto tra Gabriele Pippo e Silvia Maturani è stato tra gli ultimi che hanno segnato questa vivace edizione di Temptation Island Vip. Dopo una crisi che pareva irreversibile culminata con lui che alla fine del faccia a faccia conclusivo con la fidanzata ha abbandonato la postazione intenzionato ad uscire da solo dal villaggio, la coppia ha lasciato il programma insieme, intenzionata a recuperare il rapporto lontano dalle telecamere.

“Dammi l'opportunità di riprovarci, di farmi perdonare, ho sbagliato ma ora basta”, ha assicurato la ragazza; “Non te lo meriteresti, ma ti darò un'altra opportunità. Se vuoi uscire da qui con me, facciamo tutto secondo il mio registro”, l’intenzione di Gabriele, destinatario di diversi commenti da parte degli utenti che sui social hanno criticato o compreso la sua scelta.

E poco fa, sempre attraverso Instagram e Twitter, ha detto la sua anche Pippo Franco, padre del protagonista della chiacchierata love story, che al suo Gabriele ha rivolto un messaggio di comprensione rispetto all’esito della sua avventura televisiva.

Pippo Franco scrive al figlio Gabriele dopo Temptation Island Vip

“Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro”: con questa citazione di Charlie Chaplin Pippo Franco ha detto la sua sulla decisione del figlio Gabriele di tornare con la fidanzata nonostante il dolore e la delusione, parole che appaiono come un sostanziale appoggio al ragazzo forte di una determinata personalità.

Nessun riferimento a Silvia con cui Pippo Franco ha recentemente affermato di non avere alcun rapporto. “L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento. Queste sono cose che riguardano Gabriele: quello che conta è la sua libertà”, ha ammesso il comico, sicuro dei sentimenti del figlio: “So per certo che quando si lega a una persona è estremamente fedele. Non ha mai ceduto alle sciocchezze”.

