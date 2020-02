La gaffe imbarazzante di Elettra Lamborghini con un signore del pubblico a Verissimo

Non esiste ospitata di Elettra Lamborghini senza imprevisti. A confermarlo è stata la puntata di Verissimo andata in onda ieri. Dopo la maglietta troppo scollata sfoggiata a 'Domenica In' (a cui è stata la stessa conduttrice Mara Venier a porre rimedio con una spilla da balia), la cantante ha portato tutto il suo sex appeal e il suo carico di gaffe presso lo studio di Silvia Toffanin.

La gaffe di Elettra Lamborghini a Verissimo

Lo scivolone è arrivato, in particolare, al termine dell'intervista rilasciata dall'ereditiera nel talk di Canale 5. Dopo aver raccontato alla conduttrice la sua esperienza al Festival di Sanremo 2020, infatti, Elettra è stata chiamata ad interpretare il brano 'Musica (e il resto scompare)' portato proprio sul palco dell'Ariston. Fin qui tutto bene, se non fosse che sulla frase 'Ridi, cretino' (contenuta nel testo della canzone e dedicata ad approfittatore in amore), la cantante ha appoggiato involontariamente la mano su un signore del pubblico seduto in prima fila. Lui, spiazzato dalla situazione (o, forse, ignaro delle parole appena pronunciate), non ha opposto resistenza. E il web è impazzito per il siparietto.

Ma non è finita qui. A deliziare il pubblico anche la 'lezione di twerking' impartita da Elettra alla conduttrice Silvia Toffanin. Esperta del movimento di bacino, la cantante ha spiegato come muovere correttamente il lato b per realizzare un twerk perfetto.