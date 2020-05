Amici Speciali, Gaia scarica Alberto Urso: due di picche in diretta

Due di picche in diretta. Succede ad Amici Speciali, dove Alberto Urso mangia con gli occhi la collega Gaia, ma lei non ricambia. E su Twitter si scatenano i commenti: "Ti ha friendzonato". Entrambi ex vincitori del talent di Canale 5 - il primo in occasione dell'edizione 2019, la seconda trionfatrice di quest'anno - i due hanno mostrato un feeling particolare fin dall'inizio della puntata, ma niente è come sembra.

Galeotta fu la cover del brano 'La prima cosa bella', il pezzo portato al successo da Nicola di Bari e Ricchi e Poveri nel lontano 1970. Dopo l'esibizione della squadra bianca, Maria De Filippi, in maniera sibillina, ha chiesto ad Urso un parere sulla 'rivale' per cui non ha mai nascosto un certo interesse. Urso non si è fatto desiderare: "Bravissima. Ormai mi sono fatto la nomina. Cosa ho guardato? L'esibizione, lei seduta. Ho guardato lei e sentito l'esibizione. Ha una voce bellissima". Ma la conduttrice rilancia e, nascondenso dietro di sé la cantautrice, prova a far indovinare il suo outfit dal bel siciliano: "E' vestita con i tacchi rossi ed un vestitino nero elegante. Abbastanza lungo... per me che sono siculo, tutti sono corti".

Insomma, Urso ha osservato bene. Ma che ne pensa Gaia? La dolce mantovana si lascia andare a frasi decisamente diplomatiche: "Diciamo che siamo molto amici", "Lo apprezzo molto come artista e poi abbiamo un bel rapporto", ecc ecc. Anna Pettinelli riesce a strapparle di bocca la frase "Sì, è un bel ragazzo", ma niente di più.

A spazzare definitviamente via le voci di un flirt ci pensano le conduttrici radiofoniche presenti in studio, che all'unanimità rivelano: "L'abbiamo sentita oggi in radio e diciamo la verità, Gaia lo ha friendzonato". "Interesse a senso unico", lo definisce in ultimo Maria De Filippi, visto e considerato che Gaia è totalmente concentrata sulla musica. Insomma, a chi tocca non se "ingrugna".