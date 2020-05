Gabriel Garko pubblica uno scatto bollente nella notte, ma scoppia la lite con un follower

Guai ad attaccare Gabriel Garko. Come ha già avuto modo di dimostrare qualche giorno fa, quando aveva litigato con un follower per un commento troppo piccato, adesso l'attore torinese torna a sfoggiare tutta la sua schiettezza in occasione dell'ultimo post pubblicato su Instagam. Un post bollente, in questo caso, dove Garko si mostra a petto nudo nel letto, in attesa di mettersi a dormire. Un modo attraverso cui voleva dare la buonanotte ai suoi follower ma che, oltre alla pioggia di complimenti, ha attirato anche le critiche dei soliti hater, forse consapevoli dell'irascibilità del bel 47enne.

"Gabriel, ti sei invecchiato parecchio", scrive un ragazzo. Secca, e segnata da humer nero, la risposta di Garko: "Spero lo farai anche tu". E ancora, una donna scrive: "Sinceramente, fai schifo". E anche in questo caso Gabriel non lascia correre. "Ho visto il suo profilo - risponde - e denuncia una persona di fede. Perr essere coerente con se stessa, la inviterei a usare un italiano meno aggressivo e fastidioso e a non insultare la mia persona. La ringrazio e preghi anche per me".

Ma, livori a parte, a farla da padrone sono i complimenti. Garko è oggettivamente uno degli uomini più belli d'Italia e qualche ruga in più, seppure c'è, non può che accrescerne il fascino. E il pettorale è sodo come sempre. La pensa così anche Elenoire Casalegno, showgirl, che commenta estasiata "Ahpperò"...