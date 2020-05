Gabriel Garko sexy pizzaiolo in casa, ma scoppia la lite con un follower

Bello, professionale e da oggi... anche cuoco. E' un Gabriel Garko in versione pizzaiolo quello che abbiamo imparato a conoscere su Instagram nel weekend. L'attore si è divertito a cucinare in questo ultimo finesettimana di lockdown, attirando i complimenti di fan compiaciuti da tanto fascino, ma anche quella dei soliti haters, che ne hanno approfittato per lanciare i loro attacchi. Uno, in particolare, si è attirato l'attenzione di Garko. "Bravo, hai capito cosa fare", scrive un uomo, "cambia mestiere e mettiti a fare il pizzettaro che ti riesce più meglio". Secca la risposta di Gabriel, corredata da tanti smile: "Non rido per la battuta, ma per l'italiano", replica facendo notare gli errori di grammatica contenuti nel commento.

Gabriel Garko sexy pizzaiolo

Ma la foto ha scatenato soprattutto i sospiri estasiati di chi una pizza da Gabriel se la farebbe consegnare volentieri. Tra i like anche quello del giornalista Pierluigi Diaco, mentre la showgirl Elenoire Casalegno scrive: "Ammazza che pizzaiolo". C'è poi chi spera in un servizio a domicilio. Nello scatto infatti Gabriel si mostra in tutta la sua bellezza. Muscoli ben strizzati in una maglietta nera attillata al punto giusto, occhi azzurri cielo, cappellino con visiera in testa e mani che inforcano la pala per infornare una bella pizza margherita. Ma chi sarà il commensale che ha fatto compagnia al divo torinese in questi tempi di quarantena? Da tempo il bel 47enne si dichiara innamorato, pur non rivelando l'identità della sua dolce metà...