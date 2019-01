Gemma Galgani festeggia i suoi 69 anni, una foto speciale emoziona i fan

Gemma Galgani compie 69 anni. La 'dama' di Uomini e Donne over festeggia proprio oggi - 19 gennaio - il suo compleanno e ha voluto condividere questo giorno speciale con tutti i fan.

Su Instagram la Galgani ha postato una foto del passato che ha intenerito ed emozionato i followers. Si tratta di uno scatto in bianco e nero, in cui lei è una bimba di 1 o 2 anni e tiene per mano la mamma e il papà.

"Quando inizia un nuovo anno, arriva subito anche il mio compleanno e mi tolgo il pensiero... Scherzi a parte, i numeri iniziano ad essere importanti... sono in quella fase della vita dove ho imparato che le delusioni, la sofferenza e la tristezza non esistono per renderci depressi, ma per maturarci... dove posso affermare con certezza che solo l'amore può renderci felici e null'altro".

Gemma Galgani si riferisce all'amore vero e, forse, nelle sue parole, c'è anche un riferimento velato a Giorgio Manetti:

"L'amore, quello vero che, non lo si implora e tantomeno lo si può esigere...nasce spontaneo, naturale, incondizionato dentro di noi... ed è così forte che alimenta ogni nostro nuovo giorno... ne scandisce o meno l'entusiasmo... ci rende invincibili e vulnerabili insieme... per me e per voi! Grazie di cuore a tutti!".

Al vedere quella tenera foto e al leggere quelle parole, tanti fan hanno manifestato tutto il loro affetto a Gemma per il suo 69esimo compleanno.

