Uomini e Donne, Gemma Galgani festeggia 70 anni in teatro: l'emozionante lettera dei "suoi" ragazzi (VIDEO)

Un compleanno all'insegna degli affetti per Gemma Galgani. In un momento di pausa tra una registrazione e l'altra di 'Uomini e Donne', la Dama più famosa del Trono Over ha festeggiato il suoi 70 anni al Teatro Colosseo di Torino, dove lavora come direttrice di sala. Con lei i suoi collaboratori, che l'hanno omaggiata di una torta e di un tenero biglietto d'auguri. "Non avrei potuto festeggiare in maniera piu emozionante questo compleanno - scrive Gemma su Instagram - Nel '70 ho iniziato a lavorare a teatro e a 70 anni ho festeggiato con voi sempre in teatro, i miei ragazzi. Mi avete scritto parole bellissime che sono molto importanti per me e significative. Non aggiungo nulla perché il messaggio è talmente bello che non ha bisogno di alcun tipo di commento".

Compleanno Gemma Galgani, la lettera dei ragazzi del teatro

Vestita della consueta eleganza - abito nero con maniche a sbuffo in toulle ed impeccabile piega ondulata - Gemma ha spento ieri sera le candeline con grande emozione. In mano un mazzo di fiori e il bigliettino: "Alla persona che ci ha aiutati a crescere e visto fiorire - si legge - Alla persona che ha curato le nostre radici e le nostre ferite, dandoci ogni volta una forma bellissima. Auguriamo il migliore dei compleanni con questo bonsai, da potare, curare e abbellire come hai fatto con ciascuno di noi".

Compleanno Gemma Galgani, gli auguri di Ida Platano

Non potevano mancare ovviamente anche gli auguri da parte dei colleghi di Uomini e Donne. Su tutti quelli di Ida Platano, la Dama con cui Gemma ha legato di più in questi 10 anni di permanenza nel dating show condotto da Maria De Filippi. "Volevo dirti che tu sei una delle presenze più importanti della mia vita e se nel libro della vita gli amici durano solo alcuni paragrafi, sappi che il tuo posto è quello in fondo alla storia. Ti voglio bene moltissimo e non vedo l’ora di vederti. Buon compleanno", ha scritto Ida via social. Tanti - più di seimila - i messaggi di auguri lasciati dai telespettatori in calce ai post di Gemma su Instagram. Mancano invece quelli di Tina Cipollari, opinionista della trasmissione e sua torica 'antagonista'.

E ora non resta che aspettare che la vita faccia a Gemma il regalo più ambito: l'amore. Dopo le tante delusioni di cuore - l'ultima qualche settimana fa, quando è stata lasciata da Juan Luis Ciano - la bionda torinese non si arrende e sogna ancora di incontrare il suo principe azzurro, come la più testarda delle romantiche.