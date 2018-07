Uomini e Donne, Gemma e Giorgio di nuovo insieme? La risposta di Maria De Filippi

Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Non torneranno mai insieme, parola di Maria De Filippi. La signora della tv, in un’intervista al settimanale In Famiglia, si è detta infatti sicura di poter escludere un ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Uomini e donne.

Penso proprio che Gemma e Giorgio non torneranno insieme. Gemma fa grandi tentativi, ma Giorgio mi sembra irremovibile. Lei crede in quello che fa, e ha vissuto la storia nel modo in cui la racconta. Giorgio invece non ha mai superato tutto ciò che è successo in passato tra loro

Uomini e Donne, il successo di Gemma

Maria De Filippi ha spiegato poi le ragioni del successo del “personaggio” Gemma, ormai uno dei volti più riconoscibili del suo programma.