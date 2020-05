Uomini e Donne, Gemma Galgani rifatta? La Dama risponde

E' senza dubbio la Dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma Galgani, 70 anni, di professione direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino e protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, attira da sempre i pettegolezzi del pubblico tanto per la sua (disastrosa) vita sentimentale, quanto per la sua eleganza, spesso al centro delle frecciatine di Tina Cipollari, acerrima antagonista e opinionista della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma la bellezza di Gemma è tutto merito di madre natura o anche di papà chirurgo? A rispondere è proprio la diretta interessata in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più.

Per l'età che ha, Gemma è senza dubbio una signora molto affascinante. "Io rifatta? Non è assolutamente vero", dice oggi incalzata sulle presunte punturine che la aiuterebbero a rimpolpare labbra e zigomi. Tutto ciò che sostiene di aver fatto in settant'anni è stato "correggere gli incisivi". "Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”.

Una bellezza che, però, non ha ancora ammaliato l'uomo giusto. Dopo la fine delle turbolente storie d'amore con Giorgio Manetti e Jean Pierre, Cavalieri della trasmissione, adesso la Dama è contesa tra Sirius, giovane 26enne che si è detto ammaliato dal suo fascino, e un coetaneo che si fa chiamare Cuore di Poeta. Chi la spunterà? "Io sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco", dice lei.