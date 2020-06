Tra Gemma e Sirius arriva finalmente il primo bacio

E bacio fu. Alla faccia delle malelingue. Dopo poco più di un mese di conoscenza, finalmente Gemma Galgani e Nicola Viviarelli, in arte Sirius, si sono baciati per la prima volta. Un episodio che smentisce così i sospetti di coloro che ritenevano che il corteggiamento del ben 26enne nei confronti della 69enne avesse come unico scopo la visibilità televisiva.

Il primo bacio tra Gemma e Sirius

Tutto è successo durante una passeggiata a Roma. I protagonisti di Uomini e donne hanno fatto qualche passo nei pressi di via dei Bastioni e sono stati pizzicati dai paparazzi, complici e vicini. Interpellata sulla giornata trascorsa insieme al suo giovane amante, Gemma ha confessato che sì, proprio in quell'occasione è scattato il bacio. “Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”, confida al settimanale Uomini e Donne Magazine

Già perché tra i motivi che hanno reso necessaria la distanza tra Gemma e Sirius in questi mesi ci sono state anche le misure di distanziamento sociale imposte per il coronavirus. I due, infatti, si sono conosciuti un mese e mezzo fa, quando il format era stato modificato, diventando un dating show a corrispondenza epistolare, per ovviare alla presenza di troppe persone nello stesso studio televisivo. “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”, dice oggi Gemma, mai così felice.

Gemma e Sirius in love, la mamma di lui è contenta

E la love story, tanto criticata per la differenza d'età, ha avuto il plauso anche della famiglia di lui, in particolare della mamma e della nonna. Intervistate in esclusiva dal settimanale Chi, le due si sono dette felici di veder sorridere il bel Sirius, di professione ufficiale di marina. "Da subito ho visto lo sguardo di mio figlio. Era felice!", dice la madre, che rivela di aver scoperto solo dalla televisione della nuova avventura del figlio. "Mi dice che va a Roma per un colloquio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yacht visto che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì. Ha fatto la sorpresa sia a me e sia a nonna, lo abbiamo scoperto così".