Sclerosi multipla, Georgette pubblica l'ultimo referto: "Tante lesioni ma va meglio"

Da due anni ormai Georgette Polizzi combatte contro la sclerosi multipla. Una lotta che condivide passo passo con i follower, sia quando la battaglia si fa dura, sia nei momenti in cui può tirare un sospiro di sollievo. E' il caso di quanto accaduto oggi, grazie ai segnali positivi dell'ultimo referito che la giovane stilista - famosa grazie alla partecipazione a Temptation Island - pubblica su Instagram.

Georgette: "Tante lesioni, ma la malattia dorme"

Nell'ultimo post vediamo la fotocopia del referto e lei che, portando il dito al naso, fa cenno alla malattia di tacere, come in un gesto di rivalsa. "Oggi è una data importante - scrive Georgette, reduce dagli esami effettuati all'ospedale San Bortolo di Vicenza, città in cui è residente - Oggi mi hanno comunicato che l’esito della risonanza cerebrale e spinale che ho fatto a metà giugno è... NEGATIVO, quindi “lei” sta dormendo! Questa risonanza ha più valore per me, rispetto alle altre, perchè sto facendo da mesi un percorso terapeutico importante. Le lesioni che ho sono tante ma io ho deciso di colorarle. E ora dico solo: “shhhhh continua a dormire “bastarda”!".

Accanto a lei c'è come sempre David Tresse, il compagno con cui nel 2016 ha partecipato a Temptation Island, poi diventato suo marito due anni più tardi.

"Bisogna amare la vita e non buttarsi mai giù - ha sempre detto Georgette - perché in questo tipo di malattie i farmaci fanno molto, ma senza la testa non ci si riprende". Una vera e propria portavoce di un messaggio di speranza per chi come lei si trova a vivere la stessa situazione: "Io da un giorno all’altro mi sono ritrovata paralizzata, ma con grande impegno e forza di volontà ho ripreso a camminare in quattro mesi. Se ce l’ho fatta io, ce la può fare chiunque".