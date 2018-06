Georgette, addio al fidanzato dopo la malattia: "Una vita migliore lontano da me"

"Una vita migliore lontana da me". Georgette Polizzi, 33 anni, decide di lasciare il fidanzato Davide Tresse dopo aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. La notizia arriva da una lettera che la influencer scrive al ragazzo tramite il settimanale "Di Più". Pare infatti che lui, prima dell'uscita in edicola del giornale, non ne sapesse nulla. La coppia è diventata famosa nel 2016 con la partecipazione a "Temptation Island", reality show di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi.

La decisione di Georgette è un fulmine a ciel sereno per i fan. Sin da quando, infatti, alla ragazza è stata diagnosticata la malattia, Davide non ha mai lasciato sola la compagna, anzi, ha fatto il massimo perché lei potesse tornare a vivere la sua quotidianità con "normalità". E - va detto - lui non ha ancora replicato alle sue parole.

Di seguito alcuni stralci della lettera



“Caro Davide, ti scrivo con le lacrime agli occhi dopo una lunga giornata di riflessioni. Stai dormendo accanto a me e potrei svegliati, per dirti tutto in faccia, perché ami la franchezza, senza tanti giri di parole. Ma per fare questo, ora, mi servirebbe un coraggio che non ho. Perché io ti amo e, se sto per dirti parole che ti faranno soffrire, è solo ed esclusivamente perché agisco in nome dell’amore che mi lega a te. […] Davide, penso che sia meglio porre fine alla nostra storia: dobbiamo prendere due strade diverse.

Sono stati 3 anni e mezzo meravigliosi, a volte tortuosi, ma il baratro nel quale ora sono caduta, e nel quale inevitabilmente sei caduto anche tu, non deve essere senza uscita, almeno per te. Tu, infatti, hai tutto il diritto di vivere la tua vita, di ridere, di scherzare, insomma di sentirti leggero. E io ora tutta questa leggerezza non posso più garantirtela. [...] A meno che la ricerca non faccia il miracolo di trovare una cura, al momento la mia vita è segnata. […] L’idea di stare sola mi terrorizza. Ma ancora di più mi terrorizza l’idea di doverti condannare a una malattia che non è la tua.

Tu hai un lavoro che ti soddisfa, sei un manager di successo, e potrai rifarti una vita lontano da me senza che la tua carriera possa essere intaccata dai miei problemi. […] Non c’è notte in cui io non mi svegli pensando a tutto quello che ti sto togliendo. Ti amo, Davide, e per questo ho deciso di lasciarti vivere una vita migliore lontano da me.”