Georgette choc: "Mia madre morì a causa del compagno, c'era sangue ovunque"

E' una guerriera Georgette Polizzi. Nei suoi 35 anni di vita la stilista, diventata famosa dopo la partecipazione a Temptation Island, si è trovata a dover affrontare problematiche affettive e di salute. Lo racconta a 'Seconda Vita', il talk condotto ogni mercoledì da Gabriele Parpiglia su Real Time, dove apre per la prima volta il suo cuore al pubblico senza filtri nella prossima puntata.

Morta la mamma di Georgette

Le difficoltà per Georgette cominciano dall'infanzia. Sua mamma, infatti, è venuta a mancare quando era ancora piccola, in circostanze che oggi Georgette descrive "scioccanti". "Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno - racconta - Per me è stato scioccante, c’era sangue dappertutto". Non solo. Col passare degli anni non è mai riuscita a riallacciare i rapporti con il padre biologico.

Georgette e la lotta contro la malattia

L'amore è arrivato finalmente con l'incontro di Davide Tresse, sposato lo scorso settembre dopo anni d'amore e con cui oggi sogna di mettere su famiglia. L'uomo le è stato accanto nei momenti più difficili della sua vita, compresa la diagnosi della sclerosi multipla, di cui ha scoperto di essere affetta nel 2018. “Il mio corpo mi stava già abbandonando. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata - racconta ancora a 'Seconda Vita' - In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola 'Sla', poi sono arrivati da me con una carrozzina. Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo".

Nonostante tutto, nonostante la vita l'abbia messa più volte alla prova, Georgette non ha mai smesso di lottare per raggiungere i suoi sogni. E, da anni ormai, porta sempre più in alto il suo brand di moda, apprezzato da pubblico ed addetti ai lavori: "Io ogni giorno sono sicura che arriverà il mio momento. Ricordati di me, perché un giorno lascerò il segno. Ce la farò".