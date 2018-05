Georgette Polizzi lascia l'ospedale: “Dovrò convivere con la malattia per la vita”

Circa un mese fa il ricovero in ospedale in seguito a un malore, poi la condivisione con i fan che la seguono numerosi su Instagram dei suoi miglioramenti e infine, la promessa che presto spiegherà con cura quanto le è successo: Georgette Polizzi, ex concorrente della terza edizione di Temptation Island, è tornata a rivolgersi a quanti non hanno mai smesso di seguirla in questo periodo così difficile.

Ufficialmente fuori dall’ospedale, oggi la ragazza ancora costretta sulla sedia a rotelle è tornata a lavorare nel suo laboratorio di moda e in un post ha parlato della sua malattia con cui dovrà convivere per tutta la vita.

“Ufficialmente tornata nel mio mondo @georgettepol_brand E adesso devo solo tornare a spaccare i cu*i! Come vi ho detto nelle storie appena avrò metabolizzato vi parlerò della malattia che ha deciso di impossessarsi di me con la quale dovrò convivere per la vita!” ha scritto Georgette, pronta a supportare chi, come lei, si trova ad affrontare un periodo così difficile: “Molte se ne sono dette... forse troppe ma prometto che ve ne parlerò a cuore aperto per aiutare chi come me ne è vittima... per lanciare il messaggio che che con la forza di volontà si può tornare a volare!!”

Georgette Polizzi in ospedale dopo un malore

La ex protagonista di Temptation Island è stata ricoverata in ospedale dopo un malore. Sottoposta ad accertamenti neurologici, la ragazza ha dato notizia su Instagram, dove ha spiegato di aver sentito un formicolio in alcune parti del corpo e aver perso la sensibilità.

Accanto a lei il fidanzato Davide Tresse, con cui è tornata insieme dopo lo scossone del reality, quando stava per tradirlo con il tentatore Claudio D'Angelo. Sulla loro storia è tornato il sereno e i due sono inseparabili, soprattutto ora, in un momento così delicato.