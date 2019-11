Georgette Polizzi: "Non potrò mai avere figli"

Ogni mercoledì alle 21:10, Real Time è la casa dove raccontare se stessi: il giornalista Gabriele Parpiglia guida il racconto del programma “Seconda Vita”, per Discovery Italia. I protagonisti sono stati scelti accuratamente. Ognuno di loro ha avuto una prima e una seconda vita. C’è chi è riuscito a rialzarsi. C’è Chi invece racconta a se stesso una fiaba piena di bugie. Interverranno con il peso delle loro storie, delle loro parole e con immagini irripetibili da realizzare. La terza puntata avrà come protagonisti Georgette Polizzi, stilista ed ex concorrente di Temptation Island, e i Valespo, YouTuber e star del web.

Georgette non potrà avere figli

Il primo ospite è proprio Georgette che ripercorre i drammi della sua vita mai resi pubblici. “Da piccola ho subito razzismo - rivela - A scuola mi tiravano i sassi in testa per via del mio colore della pelle. Ero sola. Mio padre non c’era perché ci aveva abbandonato e mia madre soffriva di depressione. Poi a sedici il suo ex compagno l’ha uccisa e oggi è un assassino a piede libero. Io mi sono rialzata fino al 23 aprile giorno in cui mi hanno ricoverato. Diagnosi fulminea: ho la schelorosi multipla. Il colpo di grazia finale pochi tempo fa: non potrò mai avere figli!”.

L'amore per Davide Tresse

Lo scorso settembre Polizzi ha sposato Davide Tresse, con cui ha partecipato anche a 'Temptation island'. L'uomo le è stato accanto nei momenti più difficili della sua vita, compresa la diagnosi della sclerosi multipla, di cui ha scoperto di essere affetta nel 2018. “Il mio corpo mi stava già abbandonando. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata - racconta ancora a 'Seconda Vita' - In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola 'Sla', poi sono arrivati da me con una carrozzina. Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo".

Nonostante tutto, nonostante la vita l'abbia messa più volte alla prova, Georgette non ha mai smesso di lottare per raggiungere i suoi sogni. E, da anni ormai, porta sempre più in alto il suo brand di moda, apprezzato da pubblico ed addetti ai lavori: "Io ogni giorno sono sicura che arriverà il mio momento. Ricordati di me, perché un giorno lascerò il segno. Ce la farò".