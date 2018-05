Temptation Island, Georgette Polizzi: "Ho la sclerosi multipla"

"Non abbattetevi altrimenti sarà lei ad abbattervi". Questo il messaggio con cui Georgette Polizzi, 33 anni, confida per la prima volta ai suoi fan la battaglia che sta combattendo da un mese. All'ex concorrente di Temptation Island è stata diagnosticata la sclerosi multipla: "Tutto è nato da un giorno all'altro e questo mi ha traumatizzato"

Questa mattina, Georgette ha deciso di fare un video in cui racconta ai fan la sua battaglia: "E' una malattia che mi accompagnerà per tutta la vita - spiega - Un giorno stavo bene, il giorno dopo male. Ho perso la sensibilità del busto, poi le mani, le gambe. La cosa triste è che sono entrata camminando e poi non riuscivo più". Accanto a lei il compagno Davide Tresse, che non la lascia un attimo da sola: questo weekend sono andati insieme in barca e lui ha pensato a tutto per farla sentire a suo agio.

"La mia mente voleva andare via, il mio corpo non la seguiva"

"I primi giorni sono stati duri - prosegue Georgette - Provavo a muovere braccia e mani e mi sentivo prigioniera del mio corpo, i giorni passavano e pensavo al peggio. La mia mente voleva andare, il mio corpo non mi seguiva. Dopo un mese, è arrivata la diagnosi che parla di una malattia che mi accompagnerà per tutta la vita". "Non ho deciso di fare questo video per farmi compatire, ma perché è una malattia soggettiva. C'è chi ce l'ha e convive bene, c'è chi ce l'ha e ci convive male. I medici hanno detto che ho avuto rimedi fisici incredibili. Sono certa che tornerò a camminare. Non abbattetevi perché altrimenti vi abbatte. Il nome della mia malattia è la sclerosi multipla. Non ho paura di lei perché so che posso vincere. Mi sento di dire di non mollare, di tenere alto l'umore, so che ci si sente stanchi perché è una malattia bastarda ma se voi siete più bastardi di lei, avete vinto"

Oggi è il suo compleanno e la stilista racconta: "La parte superiore del mio busto si è svegliata e sono felice di essere riuscita a fare alcuni passi: è il più bel regalo per il mio compleanno".