Temptation, Georgette si alza dalla sedia a rotelle: "Sono riuscita a fare 5 passi, mai mollare"

"Mai mollare". E' questo il motto di Georgette Polizzi, 33 anni, che dallo scorso martedì è ricoverata in ospedale per accertamenti neurologici a seguito di un malore. L'ex concorrente di Temptation Island racconta giorno dopo giorno via social la sua risalita verso la normalità ed oggi si è immortalata alle prese con i suoi "primi 5 passi" dopo giorni in sedia a rotelle. "Voglio che questo sia un messaggio di speranza", spiega ai fan.

I follower di Georgette sono pronti a sostenerla. Tantissimi i messaggi di supporto inviati alla ragazza in calce al post. Accanto a lei, poi, nel filmato, c'è il compagno Davide Tresse, l'inseparabile fidanzato con cui ha partecipato al reality show di Canale 5 e che adesso non la lascia mai sola.

Di seguito il messaggio postato sui social:

"Dedico questo video a voi per farvi capire che volere è potere, che la testa molte volte è più forte di mille medicine o terapie. Ho chiamato questo video 5 passi perché quattro mi sembrava riduttivo... Nel quotidiano il 4 è un numero che sminuisce a mio avviso, per la serie “4 stracci” oppure “facciamo 4 chiacchiere” il 6 lo vedevo troppo complesso! Cinque passi come quelli che sono riuscita a fare oggi dopo quasi una settimana qui dentro! Se penso che sembrava una cosa cosa inarrivabile ed invece eccomi qui!"

Poi un monito ai fan: