Georgette Polizzi in ospedale, accertamenti neurologici dopo un malore

Momenti di apprensione per Georgette Polizzi. La protagonista della terza edizione di Temptation Island è stata ricoverata dopo un malore e dovrà restare in ospedale, dove si sta sottoponendo ad accertamenti neurologici, ancora diversi giorni. E' lei stessa a dare la notizia su Instagram, dove ha spiegato di aver sentito un formicolio in alcune parti del corpo e aver perso la sensibilità.

Accanto a lei il fidanzato Davide Tresse, con cui è tornata insieme dopo lo scossone del reality, quando stava per tradirlo con il tentatore Claudio D'Angelo. Sulla loro storia è tornato il sereno, e i due sono inseparabili.

"Porca vacca se è strana la vita - ha scritto Georgette su Instagram - Ve lo dico sempre che non smette mai di stupire... E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po' di giorni. Però cara vita una cosa te la dico... Tu non mi fai paura e io sono più forte di te! E poi vicino a me c'è il momo e neanche lui ha paura, quindi sai che c'è?! Questa volta puoi andartene a f...lo!".

Tanti i messaggi dei fan che in queste ore sui social le stannno dimostrando tutto il loro affetto. Georgette adesso ne ha davvero bisogno.

Il post di Georgette