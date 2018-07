Georgette Polizzi inizia la terapia: "Un po' di paura c'è"

"Momento verità", inizia così l'ultimo lungo post su Instagram di Georgette Polizzi. Un paio di mesi fa alla ex concorrente di Temptation Island, 33 anni, è stata diagnosticata la sclerosi multipla e da allora condivide sui social la sua battaglia. "Ho raccontato la verità nel bene o nel male - fa sapere - voglio che la mia pagina non sia semplicemente una vetrina che mostra solo le cose belle, i viaggi e la bella vita".

E così fa anche questa volta, a pochi giorni dall'inizio di una nuova terapia, sperimentale, in cui Georgette crede molto:

"Oggi ho deciso di condividere con voi anche quello che sto per fare! Martedì verrò ricoverata in day hospital per iniziare la mia prima terapia! E' un farmaco nuovo in commercio che si chiama: Ocrelizumab che è un anticorpo monoclonale umanizzato, progettato per agire in maniera selettiva nei confronti delle cellule B CD20+, un tipo specifico di cellule immunitarie considerate tra le principali responsabili del danno alla mielina e all'assone che nella sclerosi multipla determina disabilità. I dottori mi hanno elencato gli effetti collaterali e lo ammetto un pochino di paura c'è! Ma ho deciso che vi racconterò il mio percorso, nel bene e nel male! Perché in questi 2 mesi ne ho sentite tante, forse troppe a riguardo".