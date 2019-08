Georgina Rodriguez svela il suo segreto piccante sotto le lenzuola

Se Marilyn Monroe era famosa per andare a dormire con addosso solo due gocce del suo Chanel n. 5, Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ora svela il suo segreto piccante sotto le lenzuola: "dormire sempre in lingerie". La sexy 25enne lo dichiara in un'intervista rilasciata al Sun in cui confessa che la relazione con il bomber juventino "non è sempre facile".

Essere la compagna di CR7 comporta avere tanta pressione addosso ma, rivela Georgina: "Quello che sento per lui è più forte di ogni cosa. Insieme siamo più forti e ci ammiriamo a vicenda". A dare un tocco di verve alla vita di coppia che dura ormai da 3 anni ci pensa la biancheria intima. "È comoda, sensuale, romantica e in più rende felice il tuo uomo". Un amore consolidato, mantenuto vivo dalla seduzione, e dal quale un anno e mezzo fa è nata la piccola Alana Martina.

Intanto continuano i rumours sui social di una presunta nuova gravidanza. Ipotesi che potrebbe trovare conferma nella foto di famiglia postata ieri sia dalla bella Georgina che dall'attaccante juventino in cui si scorge una rotondità proprio all'altezza del ventre.