Gerry Scotti visibilmente dimagrito: "Ecco perché ho perso 10 kg"

E’ in gran forma Gerry Scotti e il suo spirito da eterno ragazzo con il sorriso in faccia conferma l’ottimismo trasmesso al telespettatore da lui che è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo.

Alla vigilia della scadenza del contratto con Mediaset, il conduttore ha spiegato al settimanale Chi le sue intenzioni professionali future e anche svelato la necessità avuta di sottoporsi ad una dieta alimentare per superare dei piccoli disagi.

“Ho avuto problemi con le articolazioni per la mia passione per lo sport e sono stato più attento all’alimentazione”, ha ammesso Gerry Scotti che, grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata, è riuscito a perdere ben dieci chili. “Posso dire che l’unico modo per dimagrire è mangiare meno e meglio” ha assicurato ‘lo zio Gerry’, come ama farsi chiamare dai fan che lo adorano, pronto a mettersi in gioco in tv con nuovi progetti televisivi.

A giugno dovrebbe scadere il contratto con Mediaset, ma su questo punto Scotti ha precisato: “In realtà scade nel 2019, ma con tutte le puntate che ho fatto, ho già completato l’impegno previsto dal contratto e potrei stare a casa fino alla scadenza”.

“Dato che non sarebbe da me, mi sa che verso giugno potremmo stappare un’altra bottiglia” ha aggiunto ancora il conduttore che, secondo alcune voci già circolate qualche tempo fa, potrebbe affiancare Michelle Hunziker nel nuovo programma 'Scommettiamo che?’ in partenza a maggio su Canale 5.

Sul ritorno in tv del programma che fu trasmesso dalla Rai negli anni novanta parlò anche il compianto Fabrizio Frizzi che si era detto emozionato per la seconda possibilità offerta al programma: "Oggi gli addetti ai lavori vedono male queste ‘operazioni nostalgia’ come se fossero cose che sanno di naftalina, prima ancora di vederle in onda. Invece ‘Scommettiamo che’ ha la forza di mantenere la parvenza di evento perché in ogni puntata ci sono ospiti speciali e questo funziona ancora in tv” ebbe a dire il grande conduttore alla notizia del ritorno del programma. E di lui, ‘rivale’ solo da un punto di vista professionale, Gerry Scotti ha detto: “La bontà a volte può essere confusa con una certa dabbenaggine. A Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute”.