Gerry Scotti e la grande paura per il figlio Edoardo dopo l'incidente: "Non lo auguro a nessuno"

Gerry Scotti ricorda ancora la grande paura per l'incidente in moto che ha visto coinvolto suo figlio Edoardo. "Direi che ha quasi completato la ripresa, sta al 95% per cento. Ha avuto un bruttissimo incidente. Anzi, glielo hanno fatto gli altri: con la moto è un classico, stai attento tu ma ti vengono addosso gli altri".

La paura però è stata tanta. "Non lo auguro a nessuno. A chi si può augurare una cosa del genere?", ha aggiunto Scotti, che poi si è rivolto "a tutti i papà e le mamme che sono in studio": "Dal primo giorno quando gli ho regalato il motorino a 14 anni la paranoia che ho avuto era quella lì e mi è andata bene per 13 anni"

Gerry Scotti racconta come sta il figlio Edoardo dopo l'incidente

"Ma lasciatemi dire che per come è andata siamo stati fortunati", ha detto poi il conduttore, schiarendosi la voce a un certo punto. Nonostante ora Edoardo stia bene, è evidente che l'argomento per Scotti è ancora molto sentito, come è normale che sia.

Oggi Edoardo, 27 anni, ha smesso di andare in moto, come anche lo stesso Scotti. Ora il ragazzo sta seguendo dei corsi da sommelier e si occuperà presto dell'azienda di vini prodotti dalla famiglia Scotti nell'Oltrepò Pavese.