Gerry Scotti ricorda i genitori e si commuove: “Ho dato loro un unico dispiacere”

(L'intervista di Gerry Scotti a Verissimo)

Gerry Scotti parla spesso dei suoi genitori durante le occasioni televisive che lo vedono protagonista. Lo aveva fatto tempo fa, quando fu ospite a ‘C’è posta per te’ (dove tornerà anche stasera come gradito ospite) e svelò con le lacrime agli occhi di avere il grande rimorso di non essere riuscito a fare nulla per loro quando si ammalarono.

E oggi, nuovamente, il conduttore ha ricordato la sua mamma e il suo papà durante l’intervista a ‘Verissimo’ su Canale 5.

Gerry Scotti ricorda i genitori e si commuove

“Ho perso papà che aveva 70 anni, mia madre ne aveva 67”, ha confidato a Silvia Toffanin a cui ha spiegato di essere riuscito a ricostruire i ricordi grazie ai racconti di parenti e cugini.

Papà e mamma non erano d’accordo che Gerry Scotti – vero nome Virginio, come lo zio – intraprendesse la strada dello spettacolo. “Mi volevano avvocato, hanno fatto grandi sacrifici per farmi studiare”, ha ammesso: “Mi sono fermato a 23 esami su 26, non ho mai finito il percorso universitario di giurisprudenza. Però questa lacuna l’ho portata dentro. Penso che questo dispiacere sia stato l’unico dato ai miei genitori”, ha affermato con gli occhi lucidi.

Poi per lui è arrivato il tanto auspicato “posto fisso”, in seguito abbandonato per fare la radio, e allora fu un’altra batosta per i suoi: “Quando ho detto loro che lasciavo quel posto per fare la radio è stata la seconda tragedia. Per due o tre anni mia madre mi ha parlato poco”, ha aggiunto Gerry Scotti, showman tra i più amati dal pubblico televisivo italiano.