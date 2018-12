Gerry Scotti, dolci tentazioni con la Hunziker: "Ho fatto il bagno con lei nel cioccolato, da diventare matti"

Un latin lover agli inizi della sua carriera a Radio Deejay, ma con la popolarità è arrivata anche la rettitudine. Parola di Gerry Scotti, che in un'intervista a Chi ha svelato: "Quando facevo la radio a Deejay una sera ero con una e una sera con l'altra. Quando sono diventato il Gerry conosciuto da tutti avevo fatto in tempo a diventare serio. Se non mi avete beccato nemmeno dopo il divorzio, con tutte le letterine che giravano intorno, è perchè proprio non ero portato".

Il conduttore è stato sposato dal 1991 al 2002 con Patrizia Grosso, da cui ha avuto suo figlio Edoardo, e da qualche anno è legato a Gabriella Pierino. Nessun cedimento nonostante non siano mai mancate le tentazioni, anche con qualche collega: "Ho avuto tentazioni con tutte - ha raccontato ironico - Ho persino fatto il bagno in una vasca di cioccolato con Michelle Hunziker. E' stata una bella tentazione, c'era da diventare matti. Per fortuna lei è una che scherza come un maschiaccio".

E sempre a proposito di famose colleghe, qualche parola anche per Maria De Filippi: "E' attratta da me. Riconosce la mia qualità di essere nazionalpopolare e si diverte quando faccio il cialtrone in tv. La invidio perché è bravissima nel lavorare con i sentimenti. Con lei mi commuovo spesso". E a Tu si que vales lo abbiamo visto.