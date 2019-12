Gessica Notaro in ospedale per intervento all'occhio (VIDEO)

"Sono in pre sala operatoria. Non è un vero e proprio intervento, ma è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo per vedere che cosa è successo in questi due anni all'interno dell'occhio. Non è la svolta definitiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto condivere con voi questo momento". E così, sdraiata sul letto dell'ospedale Bufalini di Cesena, Gessica Notaro toglie la benda che fino ad oggi ha celato il suo occhio sinistro e si prepara a valutare il risultato del percorso di cure portato avanti sino ad oggi. Un giorno importante per l'ex Miss, che prosegue la sua risalita dopo l'aggressione subita nel gennaio del 2017, quando l'ex compagno Edson Tavares - condannato con rito abbreviato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per aggressione e stalking - le lanciò una bottiglia di acido davanti casa.

Gessica Notaro in ospedale per intervento all'occhio: la sua lotta contro la violenza sulle donne

Da allora Notaro non ha smesso di lottare. Per se stessa e contro la violenza sulle donne. Divenuta un vero e proprio personaggio televisivo grazie alla partecipazione al talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, è sempre stata in prima linea in difesa delle donne. Tanto da incontrare, due anni, fa il ministro della giustizia Orlando. "Ci sono moltissime questioni da aggiustare, perché putroppo la vittima è sempre meno tutelata rispetto a quanto lo è l'uomo - ha dichiarato - L'imputato è sempre e comunque più tutelato, sin dall'inizio. Basta pensare al fatto che nel momento in cui ci si reca davanti al giudice delle indagini preliminari, questo ha il dovere di ascoltare la versione dell'uomo maltrattante e non quella della parte offesa. Già qui c'è qualcosa di sbagliato, perché se il gip avesse avuto la possibilità di ascoltare la mia versione, oggi non ci troveremmo in questa situazione".