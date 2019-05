GF, Michael ha un crollo emotivo e scoppia in lacrime

(Michael ha un crollo emotivo e Kikò cerca capire le ragioni di questa sua improvvisa tristezza)

Manca davvero pochissimo alla fine di questa movimentata edizione del Grande Fratello e i concorrenti rimasti in gara iniziano a prepararsi psicologicamente all’epilogo di un’esperienza difficile da dimenticare e artefice anche di qualche malessere, come nel caso di Michael Terlizzi che in queste ore si è lasciato andare a un pianto liberatorio come conseguenza di un vero crollo emotivo.

Michael si è ritirato nella sua stanza in preda a tristezza e sconforto. “Adesso tu parli con me, me lo dici a me che sono un padre e per me siete come figli, quale è il tuo problema?” la domanda che Kikò ha rivolto all’amico che è scoppiato in lacrime adducendo la causa a un momento di stanchezza. “Stai dicendo una bugia! Mancano 12 giorni alla fine, non puoi crollare! Hai fatto un percorso di crescita!”, ha replicato l’hair stylist pronto a rincuorare il ragazzo con parole di conforto che sembrano aver sortito in lui almeno l’effetto positivo di farlo smettere di piangere.

Durante le lunghe settimane di permanenza nella Casa Michael Terlizzi è stato spesso al centro delle discussioni per il suo orientamento sessuale, tema a lungo dibattuto sia tra i concorrenti che durante le dirette tv del lunedì sera con Barbara d’Urso. Il ragazzo ha fermamente ribadito di non essere gay, ma ciò nonostante l’argomento è tornato molte volte in auge sulla base di indiscrezioni sempre prontamente smentite dal concorrente.