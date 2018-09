Eleonora Giorgi promette faville: “Al GF Vip vorrei prendermi una sbandata”

C’è anche Eleonora Giorgi nel cast dell’attesissimo Grande Fratello Vip che da lunedì 24 settembre tornerà in prima serata su Canale 5 per la terza edizione.

Dopo essersi messa alla prova come ballerina provetta nel dance show di Rai Uno ‘Ballando con le stelle’, l'attrice protagonista di indimenticabili film negli anni Ottanta, stavolta ha accettato di farsi spiare h24 dagli italiani perché considera il reality qualcosa di davvero "contemporaneo".

"Sono sicura che al GF mi divertirò come una boy scout”, ha confidato al settimanale Nuovo: “Essendo diventata famosa quando ero ragazzina, è come se vivessi il Grande Fratello da più di quarant'anni, perché la gente da sempre mi scruta e mi osserva”.

Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip

L’attrice è stata sposata con Angelo Rizzoli, da cui ha avuto il figlio Andrea, e poi con l’attore Massimo Ciavarro, padre del suo secondogenito Paolo. Oggi però è single, e come tale, mette in conto la possibilità di lasciarsi andare anche dal punto emotivo durante la sua permanenza nella Casa.

"Vorrei prendermi una sbandata, perché mi dimentico di essere una signora di quasi 65 anni. Il mio animo è quello di una bimba però, siccome sono una persona razionale, non mi potrebbe succedere mai”, ha spiegato: “Come la maggior parte degli artisti, avendo la testa da bambina ed essendo immatura, magari mi prenderò pure una cotta per un ragazzino, ma senza confessarlo a nessuno”.

“In generale, trovo meravigliosi i quarantenni, anche se giustamente non si sognerebbero mai di guardarmi, nonostante io sia una donna attraente”, ha dichiarato ancora la Giorgi: “Una volta gli uomini erano pazzi di me, quindi oggi non potrei sopportare di non essere la preferita: sverrei! Quindi, essendo molto orgogliosa, non mi metto neanche in competizione".

Eleonora Giorgi al GF Vip: “Temo il sovraffollamento”

Alla vigilia del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, l’attrice non ha nascosto qualche timore dettato dalla necessaria convivenza con un gruppo numeroso e anche dall’essere particolarmente inflessibile sotto certi aspetti.

“Sono allergica all'aria condizionata, che mi fa venire la bronchite. E detesto l'acqua che mi fa venire i reumatismi, benché ovviamente io amo lavarmi quotidianamente”, ha aggiunto ancora: “E poi temo il sovraffollamento. Non sono una persona litigiosa e non mi piacciono né le scenate né chi alza la voce. Sono del segno della Bilancia, ho un'indole diplomatica e sono sempre affettuosa. Il mio difetto è che sono inflessibile quando si tratta di doveri e, se vengo presa di petto, posso essere molto tagliente. Non sopporto chi si rifiuta di fare qualcosa”.

Quanto all’argomento “faccende domestiche”: “Anche a me non fa piacere pulire la toilette usata da altri, ma se occorre ci si mette i guanti e lo si fa”, ha precisato la Giorgi. E i telespettatori non vedono l’ora di vederla all’opera!