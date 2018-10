GF Vip, Silvestrin si difende dalle accuse di omofobia e si commuove: “Mi spiace per la mia famiglia"

(Nel video Enrico Silvestrin si difende delle accuse di omofobia)

“Non sono omofobo. Posso aver detto una cosa idiota, ignorante. Ma l’omofobia è un’altra cosa”: così Enrico Silvestrin si è difeso dalle accuse di omofobia che gli erano state mosse alla vigilia del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e che sono state sollevate in diretta nella seconda puntata del reality.

Su richiesta di Ilary Blasi, lo speaker ha ribadito quanto già affermato all’indomani della diretta streaming durante la quale si sentiva ripetere più volte la parola “ricch**ne”, sostenendo che in nessun modo intendeva offendere nessuno.

La sincerità delle sue parole è stata commentata positivamente da Signorini: “Era una battuta mal riuscita”, ha affermato il giornalista che ha avuto da ridire sul comportamento di Lisa Fusco critica sul punto e anche su Ivan Cattaneo.

“Il tuo modo di parlare in chiacchiere da bar fa male”, ha detto, infatti, a tal proposito il cantante; “Parli proprio tu che hai detto che rifiutare una donna è peggio che violentarla…” la stoccata di Signorini.

Enrico Silvestrin: “Mi spiace per la mia famiglia”

Silvestrin è tornato sull’argomento una volta scampato dall’eliminazione nella sfida contro Lisa Fusco, spiegando di essere molto dispiaciuto per come si sia ingigantita la questione e abbia in qualche modo potuto coinvolgere la sua famiglia, la sua compagna e il figlio.