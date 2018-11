GF Vip, la notte di Halloween finisce male: lite furiosa dopo la dolorosa confessione

(Maria ha raccontanto una episodio drammatico della sua vita, Fabio si è messo a ridere. Silvia perde la pazienza e se na va sbattendo la porta)

Era iniziata con i consueti balli e travestimenti di Halloween, ma è finita con un’accesa lite la notte più paurosa dell’anno nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tutto è iniziato dopo che Maria Monsè ha svelato un doloroso episodio della sua vita, avvenuto quando era adolescente ed è stata vittima di un tentato abuso.

La conduttrice ha raccontato di essersi trovata in macchina con un uomo che l’ha accompagnata in alcune vie di campagna. Arrivati qui, l’uomo le avrebbe chiesto una prestazione sessuale: “Io ero impaurita perché non avevo il cellulare, eravamo in una strada di campagna, ho pensato ‘adesso muoio’. Poi non so cosa sia successo… mi ha riportato indietro. Me la sono vista brutta, ho avuto molta paura”.

I presenti sono rimasti piuttosto scossi da una rivelazione così intima e terribile, tutti tranne Fabio Basile che si è messo a ridere (sostenendo in seguito di non aver capito la gravità di quanto svelato) e suscitato la reazione piccata della Monsè che si è sentita ferita.

Silvia Provvedi contro Fabio Basile: “Vai fuori di qui, io non ti tollero”

E’ stato allora che Silvia Provvedi ha perso la pazienza contro Fabio Basile: “Quando si tratta di un argomento serio dovresti essere meno superficiale. Si sta parlando di un tema serio, vuoi fare il pagliaccio fallo fuori di qui perché io non ti tollero”, ha tuonato la ragazza.

“Quando un uomo ridacchia in tv davanti a un argomento drammatico che riguarda una donna la figura di m**da ce la fai tu come uomo”, ha aggiunto ancora, mentre il judoka si è difeso affermando di non aver capito la gravità del racconto.

“Io nemmeno avevo capito, ma se sei amica mi prendevi da parte come hai fatto altre volte”, ha detto allora Fabio a Silvia che gli ha consigliato di scusarsi con Maria.

Le scuse di Fabio a Maria

In seguito all’accaduto e alla strigliata di Silvia, Fabio ha chiesto scusa a Maria per il suo atteggiamento.

“Ti chiedo scusa, ho capito, buono a sapersi che bisogna mantenere un tono e una forma come dice Jane”, ha affermato il judoka, ma Maria ha precisato la sua amarezza per quanto accaduto, affermando di essersi sentita mancare molto di rispetto: “Se Silvia non mi avesse difeso, tu avresti continuato a pensare che sono un mezzo zimbello e potevi prendermi in giro”.