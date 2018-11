GF Vip, Fariba racconta tutto: “Ecco chi mi ha chiesto di fare il rito magico per Monte e Giulia”

(A Pomeriggio 5 Fariba Mohmmad, mamma di Giulia Salemi, si difende)

“Doveva essere uno scherzo simpatico. Io ho pregato, non sono una strega”: Fariba Therani, mamma di Giulia Salemi, è stata al centro della discussione che ieri, a Pomeriggio 5, ha affrontato il caso del rito magico eseguito a ‘Casa Signorini’ per fare innamorare Francesco Monte della figlia.

Dopo averlo già fatto in diretta durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la donna è tornata a difendersi dalle accuse di essere “una strega”, ha ribadito che la cosa doveva essere uno scherzo e ha attribuito la responsabilità agli autori del programma che le avrebbero dato indicazioni e anche fornito il materiale (nello specifico, mozzicone di sigarette di Francesco Monte, peli pubici di Cecilia Rodriguez e capelli di Giulia Salemi) utile per eseguire il rituale.

“Non sono così importante da andare a casa Signorini e decidere… Sono stata ingenua. Ho pensato che avrebbe fatto delle risate”, ha affermato Fariba: “Era uno scherzo, io non ho portato niente”.

Cosa sarebbe successo due giorni dopo il "rito magico"

A Barbara d’Urso che le ha fatto notare come durante il GF Vip Alfonso Signorini abbia precisato di non averle detto nulla in merito, la donna ha poi aggiunto: “Non me lo ha detto Alfonso ma gli autori che ti dicono cosa fare. Hanno detto tutti che è stata una genialata… Sono scherzi bizzarri, in Italia le persone intelligenti hanno riso”.

Infine, Fariba ha svelato cosa sarebbe dovuto succedere nei giorni seguenti al rito magico, se la questione non fosse degenerata: “Sarei dovuta andare in un altro programma dopo due giorni e dire che era uno scherzo…”. E gli ospiti del salotto pomeridiano di Canale 5 non le hanno risparmiato tutte le critiche conseguenti.