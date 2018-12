Walter Nudo chiede scusa ai figli: “Hanno sofferto per colpa mia”

(La sorpresa per Walter Nudo al GF VIp)

Una serata davvero ricca di emozioni indelebili per Walter Nudo. La data di lunedì 10 dicembre resterà per sempre impressa nella mente e nel cuore dell’attore che si è aggiudicato la vittoria della terza edizione del Grande Fratello Vip dopo 77 giorni trascorsi davanti alle telecamere e lontano dagli affetti più cari.

In occasione della serata finale, i figli di Walter Nudo Martin ed Elvis, sono volati a Roma per riabbracciare il loro papà dopo mesi. La sorpresa per lui è arrivata durante il televoto con Stefano Sala.

Walter Nudo chiede scusa ai figli

Ilary Blasi ha chiesto a Walter il motivo per cui qualche settimana fa, quando ha parlato con i figli via Skype aveva voluto chiedere loro scusa.

Nudo, allora, ha rivelato come i ragazzi avessero molto sofferto per la sua mancanza all'epoca della sua partecipazione all'Isola dei Famosi, 15 anni fa. Allora avevano Martin e Elvis avevano 6 e 3 anni e il concorrente ha raccontato che il figlio più piccolo in quel periodo si era chiuso in se stesso e non parlava più: “Ha alzato la mano un lunedì mattina e ha detto ‘Mio papà è andato su un’isola e non è più tornato’. È stata dura”, ha ammesso.

"Ho chiesto scusa per questo, perché per colpa delle mie cose devono andare incontro alla sofferenza, anche se più lieve”, ha affermato ancora Nudo a cui è stato fatto credere che solo Martin era potuto essere presente, poiché uno dei due figli, Elvis, era a San Pietroburgo. In realtà, alla fine, anche Elvis era a Roma per riabbracciare il suo papà e la sorpresa per Walter è stata immensa.