Giampiero Ingrassia: "Mia moglie morì all'improvviso, così ho ricominciato con mia figlia"

Nel corso dell’odierna puntata di 'Vieni da me', il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, Giampiero Ingrassia ha parlato per la prima volta della moglie scomparsa: “Barbara (Cosentino, ndr) è morta nel 2013 all’improvviso per un infarto. Io stavo a Napoli per Frankenstein Junior, lei stava con mia figlia in settimana bianca e purtroppo è successo quello che è successo. Al suo funerale ho detto: ‘Non so se sono stato uno dei mariti migliori, ma sicuramente avrei dato la mia vita per te’.

Ha dichiarato l’attore: “È stato un bel cambiamento per la mia vita, per la vita di mia figlia, ce l’abbiamo fatta. Rebecca aveva 10 anni. Ho fatto tutto da solo, mi hanno sostituito a lavoro, ho fatto tutto da capo. Non sapevo cucinare, ho imparato. Mi sono occupato degli abiti, di tutto, io e lei da soli: ci ha fortificato tantissimo. Le dissi: ‘Da ora in poi la vita sarà diversa, ma non sarà più brutta".

L'attore è attualmente a teatro con lo spettacolo 'Non mi hai più detto ti amo', commedia dove recita al fianco di Lorella Cuccarini.